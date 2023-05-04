Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Otomobil

Rusya'da otomobil satışları nisanda yüzde 170 arttı 

Rusya’da yeni otomobil satışları nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 170 artarak 75 bin 600’e çıktı

Giriş: 04.05.2023 - 14:53 | Güncelleme: ABONE OL
Rusya'da otomobil satışları nisanda yüzde 170 arttı 
AA

Rusya merkezli Autostat analiz merkezinden yapılan açıklamada, ülkede yaptırımlardan etkilenen otomobil sektöründe toparlanma yaşandığı kaydedildi.

Yeni otomobil satışlarının, nisanda 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 170 artarak 75 bin 600’e çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, marta kıyasla da yüzde 8 artış yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, yeni otomobil satışlarında geçen yıla kıyasla yaşanan yüksek artışın ana nedeni olarak düşük baz etkisine işaret edildi.

Lada firmasının yeni otomobil satışlarında en çok paya sahip şirket olduğu belirtilen açıklamada, Çinli Chery firmasının ise ikinci sırada yer aldığı kaydedildi.

Çok sayıda küresel otomobil şirketi, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Diyarbakır'da depremzedeler çadırdan konteynere geçiyor
Diyarbakır'da depremzedeler çadırdan konteynere geçiyor
Zuda Fest 18-21 Mayıs’ta İzmir Zeytinliköy’de
Zuda Fest 18-21 Mayıs’ta İzmir Zeytinliköy’de
BAE ajanı iddiasıyla yargılanan Ürdünlü hakkında flaş gelişme!
BAE ajanı iddiasıyla yargılanan Ürdünlü hakkında flaş gelişme!
Baba değil canavar! Evlat katili kıskıvrak
Baba değil canavar! Evlat katili kıskıvrak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.