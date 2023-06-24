RUSYA'DA DARBE Mİ OLDU?

Bunun bir darbe girişimi olmadığını söyleyen Yevgeniy Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un, Wagner askerlerini yok etmek için operasyonlar düzenlediğini iddia ederek, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Wagner PMC kamplarına füze saldırısı düzenledi. Çok sayıda yoldaşımız öldü, bu savaşa nasıl yanıt vereceğimize biz karar vereceğiz" dedi.

Rus ordusunun yöneticilerine karşı büyük bir savaşın içine girdiklerini ifade eden Prigojin, "Herkesten sakin olmalarını, provokasyonlara yenik düşmemelerini ve evlerinde kalmalarını rica ediyorum. Başladığımız işi bitirdikten sonra vatanımızı korumak için cepheye döneceğiz. Orduda adalet yeniden sağlanacak. Bundan sonra da tüm Rusya için adalet gelecek" diye konuştu.

"25 bin insanımız var ve ülkedeki kaosu çözmeye gidiyoruz. 25 bin kişilik taktik ve stratejik gücümüz bekliyor. Herkesi bize katılmaya davet ediyorum." diyen Yevgeniy Prigojin, "Eylemlerimiz orduya engel değil. Rus askerlerinin birçoğu bizi destekliyor. Bize destek mesajları gönderiyor" sözlerini sarf etti.

Prigojin, bölgede savaşta ölen 2 binden fazla Rus askerinin cesetlerinin bulunduğunu ve kayıplarının gizlendiğini öne sürdü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Rusya Federal Güvenlik Servisi, paralı asker şefi Yevgeniy Prigojin hakkında silahlı isyan çağrısında bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı. Devlet Başkanı Vladimir Putin gelişmeler hakkında bilgilendirildi. Kremlin, gerekli önlemlerin alındığını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna Savaşı'ndaki başkomutan yardımcısı olan General Surovikin, Wagner savaşçılarına, "Başkan'ın iradesine ve emrine uymalıyız. Durun ve üslere dönün. Düşman sadece ülkemizdeki iç siyasi durumun kötüleşmesini bekliyor" çağrısında bulunurdu.

Rusya Federal Güvenlik Servisi de, "Wagner grubu savaşçılarını Prigojin'in canice ve hain emirlerini yerine getirmeye değil, onu yakalamak için adımlar atmaya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı. Moskova'daki hükümet binaları, ulaşım tesisleri ve diğer kilit noktalarda güvenlik artırıldı