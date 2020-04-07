Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını tüm hızıyla yayılmaya devam ediyor.

Rusya´da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) teşhis edilen kişi sayısı 1154 artarak 7 bin 497´ye ulaştı. Çin´in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle enfekte kişi sayısı Rusya´da son 24 saatte 1154 artarak 7 bin 497´ye ulaştı.

Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11 artarak 58´e çıktı.

Sıkı önlemlerin alındığı Rusya'da başta başkent Moskova olmak üzere birçok şehirde sokakların boşaldığı gözlendi.