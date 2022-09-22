Rusya'da kısmi seferberlik sonrası bilet kararı

Rusya'nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot üzerinden Moskova - İstanbul arası seferlerde 28 Eylül'e kadar hiçbir uçak görünmüyor.

Washington Times'ın Airlive.net'e dayandırdığı habere göre; Putin'in televizyonda 300 bin yedek askerin çağrıldığını duyurmasından birkaç saat sonra, Rusya Savunma Bakanlığı havayollarının 18 ila 65 yaş arasındaki erkeklere bilet satmasını yasaklamak için harekete geçti.

PUTİN'İN KISMİ SEFERBERLİK İLANI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'da Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini belirterek kısmi seferberlik ilan etmişti.

Putin, seferberlik için yalnızca belirli tecrübedeki vatandaşların askeri hizmet için çağrılacağını ifade ederek “Sadece yedek asker statüsünde ve özellikle orduda hizmet etmiş, belirli bir askeri kaydı ve ilgili tecrübesi olan vatandaşlar askere çağrılacak. Askeri hizmet için çağrılanlar, özel askeri operasyon deneyimi doğrultusunda ilave askeri eğitim alacaklar.” dedi.

* Haberin görselleri DHA ve Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.