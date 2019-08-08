08 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rusya'ya bağlı İnguşetya Özerk Cumhuriyeti'nde Federal İstihbarat Servisi (FSB) ile Ulusal Terörle Mücadele ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmada, Malgobek kentinin Voznesenskoye köyünde DEAŞ'a ait bir hücre evi olduğu tespit edildi. İstihbarat ekipleri tarafından uzun süre takip edilen eve giren ve çıkanların tümünün kimlik tespitleri yapıldı. Örgüt üyelerinin eylem hazırlığı yaptığı istihbaratını alan ekipler, hücre evine operasyon yapma kararı aldı. Bunun üzerine dün ekipler önce evin çevresini sardı, ardından köyde yaşayanların tümü bölgeden tahliye edildi. Yapılan anonslar ile evdeki örgüt üyesinin teslim olması istendi. Örgüt üyesi ise ekiplerin bu taleplerine önce el bombası atarak, ardından makineli tüfekle ateş açarak karşılık verdi.
DEAŞ MİLİTANI ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ
Ekiplerin teslim ol çağrısına bomba ve silahlarla karşılık verilmesi üzerine polis de eve sis ve göz yaşartıcı bomba attı. Ardından yine el bombası atarak örgüt üyesini etkisiz hale getirmeye çalıştı. Uzun süren çatışmanın ardından özel ekipler eve girdi. Evde yapılan ilk incelemede örgütün lideri konumunda bulunan Pavel Zagilov'un (38) çatışma sırasında öldüğü anlaşıldı. Gerçekleşen operasyonda çatışmaya giren polis ve özel ekiplerin yanı sıra sivillerden herhangi bir kaybın olmadığı açıklandı. Yapılan araştırmada evde örgüte ait dokümanlar ve Moskova’da gerçekleştirilmek üzere eylem hazırlığının bulunduğu krokiler ele geçirildi.
MOSKOVA'DA SALDIRI YAPIP SURİYE'YE GİDECEKLERDİ
Evde yapılan araştırmalar sonucunda ele geçirilen krokilere göre eylemlerde yine Rus polis gücünün hedef alındığı tespit edildi. Örgütün bölge sorumlusu Zagilov'un örgüte çok sayıda eleman kattığı öğrenilirken bu kişilerin tespiti ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Rusya Ulusal Terörle Mücadele Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Zagilov'un örgüte dahil ettiği kişiler ile önce Moskova’da eylem gerçekleştirme, ardından DEAŞ'ın Suriye'deki faaliyetlerine katılma planlarının olduğunu açıkladı.
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