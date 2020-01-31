İHA

Rusya'da doğum esnasında bir bebeğin yüzü doktorlar tarafından yanlışlıkla neşterle kesildi. Rusya’nın Çelyabinsk Bölgesi’nde bulunan Kiştim şehrinde 19 yaşındaki anne Daria Kadochnikova’nın doğum sancıları tuttu.

İHA'nın haberine göre; ambulansla hastaneye kaldırılan genç anne için doğumhane hazırlandı. Doktorlar anne üzerinde yapılan ilk incelemede bebeğin normal doğum yapabileceğine karar verdi. Fakat doğum başlayınca işler ters gitmeye başladı. Çocuğun doğumu bir türlü gerçekleşmeyince doktorlar bu kez bebeğin sezaryen ile doğum yapılmasına karar verdi.

Doktorlar her ne kadar çocuğun doğumunu gerçekleştirse de bir neşter darbesiyle bebeğin yüzünü kesti. Kız bebeğe ilk müdahale doğduktan hemen sonra gerçekleşti.

DOKTORLAR DOĞUM SANCISI ÇEKEN ANNEYİ SUÇLADI

Yüzündeki kanama durdurulan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken doktorlar annenin kasıntıları nedeniyle neşter ile bebeğin yüzünün kesildiğini söyleyerek doğum sancıları çeken anneyi suçladı. Bebeğin ailesi ise doktorların yanlış müdahale uygulayarak normal doğumu gerçekleştiremediğini doğum öncesinde sağlıklı testlerin yapılmaması nedeniyle çocuğun zarar gördüğünü iddia etti.

Bebeğin yüzündeki izin ömür boyu kalabileceği öğrenilirken Rusya Sağlık Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.