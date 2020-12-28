Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Bulgaristan'ın, 18 Aralık'ta Rusya'nın Sofya Büyükelçiliği'ndeki Askeri Ataşe'yi istenmeyen kişi (persona non grata) ilan ettiği anımsatıldı.

Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçisi Atanas Krıstin'in Bakanlığa çağrıldığı belirtilen açıklamada, "Büyükelçiye, Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliği'ndeki Askeri Ataşe Yardımcısı Mitko Borisov'un istenmeyen kişi ilan edildiğine ilişkin nota verildi. Bu, Bulgaristan'ın nedensiz kararına karşı atılan bir adımdır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, diplomatın 72 saat içerisinde Rusya'yı terk etmesi gerektiği kaydedildi.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, 23 Eylül'de ülkede akredite edilmiş iki Rus diplomatı, Rusya da 12 Ekim'de söz konusu karara karşı Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliği'nde çalışan 2 diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etmişti.

Bulgaristan, son iki senede toplam 6 Rus diplomat hakkında sınır dışı kararı almıştı.