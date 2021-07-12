Rusya: Amerikan askeri üslerinin Orta Asya'da konuşlandırılması, bölgedeki güvenliğin çıkarına olmaz

AA

Lavrov ile ve Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi, başkent Moskova'da görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Afganistan meselesine değinen Lavrov, ABD'nin Afganistan'a saldırmak için ülkenin etrafında askeri kaynaklarını yerleştirmek istediğine dikkati çekti.

Lavrov, "Yeni Amerikan askeri üslerinin Orta Asya'da konuşlandırılmasının bölgedeki güvenliğin çıkarına olacağını düşünmüyorum." şeklinde konuştu.

Yabancı askerlerin herhangi bir Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü üye ülkesinde konuşlandırılmasına bu örgütün karar vermesi gerektiğini vurgulayan Lavrov, "Şimdilik, bu konuda herhangi bir başvuru yapılmadı." ifadelerini kullandı.

- "Sudan'a yönelik yaptırımların kaldırılması gerekiyor"

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2004'ten itibaren Sudan'a yönelik yaptırım uyguladığını hatırlatan Lavrov, bu yaptırımların kaldırılmasını istediklerinin altını çizdi.

Lavrov, "Söz konusu yaptırımlar, bugünkü şartlarda anlamını yitirmekle kalmadı, ülkenin gelişiminde engel haline geldi." diye konuştu.

Rusya ile Sudan arasında Rus askeri üssünün Sudan'da inşa edilmesiyle ilgili yapılan anlaşmaya da değinen Lavrov, bu anlaşmanın Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma tarafından onaylanmasına ilişkin sürecin başladığı bilgisini paylaştı.

Lavrov, Filistin, Suriye ve Libya meselelerini görüşmede ele aldıklarını dile getirerek Sudanlı mevkidaşıyla bu meselelere ilişkin temasların BM çerçevesinde sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi de Libya, Çad ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki duruma değinerek, Sudan'ın bu meselelerin çözüm sürecinde, bölgede barış ve güvenliğinin sağlanması açısından daha aktif şekilde yer alması gerektiğini kaydetti.