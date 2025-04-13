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        Rusya: ABD ile ilişkiler iyi yönde

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile ilişkilerin iyi yönde ilerlediğini belirterek, "İlişkileri iyileştirme yönünde sabırla ilerliyoruz. Atılacak çok adım var." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 21:54 Güncelleme: 13.04.2025 - 21:54
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        Rusya: ABD ile ilişkiler iyi yönde
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        Kremlin Sözcüsü Peskov, Rossiya-1 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları değerlendirdi.

        Rusya ve ABD arasındaki ilişkilere yönelik Peskov, "ABD ile ilişkiler iyi yönde ilerliyor. İlişkileri canlandırmak çok zor bir iş, yoğun diplomatik ve diğer çabaları gerektiriyor. Karşılıklı güvenin güçlendirilmesine yönelik küçük adımlar atılıyor." şeklinde konuştu.

        İstihbarat servisi ve dışişleri bakanlığı üzerinden ABD ile temasların sürdüğünü belirten Peskov, "İki ülkenin diplomatik misyon temsilciliklerin normal çalışmasıyla ilgili birçok nüans var." dedi.

        İki ülkenin özel temsilcilerinin karşılıklı ziyaretler yaptığına dikkati çeken Peskov, bunun olumlu gelişme olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

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        "Elbette, hemen sonuç alınması imkansız. Çok büyük sorunlar var. Bunlar uzun zaman ihmal edildi. İlişkileri iyileştirme yönünde sabırla ilerliyoruz. Atılacak çok adım var. Ancak burada eski ABD yönetimi döneminde Rusya-ABD ilişkilerine ne kadar zarar verildiğini anlamak lazım. Şimdi bunun sonuçlarını ortadan kaldırılması yönünde titiz bir çalışma yürütülüyor."

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme ihtimalini değerlendiren Peskov, ikilinin er ya da geç bir araya geleceğini ve buna hazır olunması gerektiğini söyledi.

        "UKRAYNA'NIN ANLAŞMAYA UYMAMASI FECİ"

        ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in 18 Mart'ta görüşmeleri sonrası Rusya ve Ukrayna'nın 30 gün boyunca enerji ve altyapı tesislerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya vardığını anımsatan Peskov, Ukrayna'nın bu anlaşmaya uymadığını ve Rus enerji altyapı tesislerine yönelik her gün saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

        Peskov, "Buna iki neden olabilir, ya Kiev yönetimi bunu uygulamak istemiyor ya da birliklerini, askerlerini kontrol altında tutamıyor. Bunların her ikisi de feci." ifadelerini kullandı.

        Ukrayna'nın ABD ile ilişkilerinin iyi olmadığını kaydeden Peskov, "Kiev yetkililerinin iğrenç davranışları, Trump yönetiminin hoşuna gitmiyor. Birçok ülke, Kiev yönetiminin çeşitli konulardaki yalancı yaklaşım sergilediğini görüyor." dedi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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