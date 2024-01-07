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        Haberler Dünya Avrupa Rusya, 7 kıtalararası balistik füze fırlatacak

        Rusya, 7 kıtalararası balistik füze fırlatacak

        Rusya Savunma Bakanlığı, Stratejik Füze Kuvvetleri'nin bu yıl içinde 7 kıtalararası balistik füze fırlatmayı planladığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 21:43 Güncelleme: 07.01.2024 - 21:44
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        Rusya, 7 kıtalararası balistik füze fırlatacak
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        Bakanlıktan Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri'nin faaliyetine ilişkin yapılan açıklamada, son 5 yılda füze sistemlerinin uçuş ve Rus ordusunun yönetimi tatbikatı çerçevesinde 20'den fazla kıtalararası balistik füze fırlatıldığı belirtildi.

        Açıklamada, "Stratejik Füze Kuvvetleri, 2024 yılında 7 kıtalararası balistik füze fırlatmayı planlıyor." ifadesine yer verildi.

        Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri, sürekli savaşa hazır, Rus ordusunun stratejik nükleer kuvvetlerinin ana bileşeni olarak biliniyor.​​​​​​​

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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