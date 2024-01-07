Rusya, 7 kıtalararası balistik füze fırlatacak
Rusya Savunma Bakanlığı, Stratejik Füze Kuvvetleri'nin bu yıl içinde 7 kıtalararası balistik füze fırlatmayı planladığını bildirdi
Bakanlıktan Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri'nin faaliyetine ilişkin yapılan açıklamada, son 5 yılda füze sistemlerinin uçuş ve Rus ordusunun yönetimi tatbikatı çerçevesinde 20'den fazla kıtalararası balistik füze fırlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Stratejik Füze Kuvvetleri, 2024 yılında 7 kıtalararası balistik füze fırlatmayı planlıyor." ifadesine yer verildi.
Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri, sürekli savaşa hazır, Rus ordusunun stratejik nükleer kuvvetlerinin ana bileşeni olarak biliniyor.
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