Rüştü Onur Atilla toplu ulaşımda: O tipler nereden çıkıyor sanıyorsunuz

Rüştü Onur Atilla daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: 'Güldür Güldür Show', Tiyatro kimi zamanlar reklam ve film çekimleri derken hayatım yollarda geçiyor. Trafiğin bilinmezliği ya da park yeri arama gibi dertlerden kurtulup toplu taşıma araçlarını tercih etmek bana hem zaman kazandırıyor hem de planlamamı kolaylaştırıyor. Üstelik çevreci. Bisiklet desen benim övmeme gerek yok zaten, dünyanın en güzel ulaşım aracı... Siz de benim gibi bisikletle vapura, Marmaray'a binerek, farklı ulaşım yöntemlerini birlikte kullanarak hem araba trafiğinin azalmasına katkıda bulunabilir hem de daha planlı ve sağlıklı bir hayata ve daha trafiksiz, yeşil bir şehre sahip olabilirsiniz.