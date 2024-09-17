Rüştü Onur Atilla toplu ulaşımda: O tipler nereden çıkıyor sanıyorsunuz
Rüştü Onur Atilla, her yıl 16 - 22 Eylül'de düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası'na dikkat çekmek için bisikleti ile toplu ulaşım araçlarına bindi. O anları takipçileriyle de paylaşan oyuncu, "Hadi şehri birlikte yaşayalım" ifadelerini kullandı
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SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'un oyuncu kadrosunda yer alan Rüştü Onur Atilla, sürdürülebilir ve çevreci ulaşım tedbirlerini geliştirmeye teşvik etmek, kamuoyunda farkındalık oluşturmak ve yerel halkı harekete geçirmek için her yıl 16 - 22 Eylül'de etkinlikler düzen düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası'na dikkat çekmek için harekete geçti.
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Bisikleti ile İstanbul'un dört bir yanını toplu ulaşım araçları yardımı ile gezen Rüştü Onur Atilla, o anları da sosyal medya üzerinden "Hadi şehri birlikte yaşayalım" notuyla yayımladı.
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"O TİPLER NEREDEN ÇIKIYOR SANIYORSUNUZ"
Bisikleti ile metro, Marmaray, otobüse binen Rüştü Onur Atilla, "Sürdürülebilir ulaşım yöntemleri desem... Benim diyecek çok şeyim var derim. Şehir hayatında toplu taşım araçları beni en çok besleyen yerler... Marmaray’da replik çalışmak, otobüste muhabbet etmek, şehri yürürken gözlemlemek ve ilham almak pek güzel. O tipler nerelerden çıkıyor sandınız? Araç kullanıyor olsam şehri bu kadar yaşayabilir miydim ve bu kadar üretken olabilir miydim? Iıh sanmam..." dedi.
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Rüştü Onur Atilla daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: 'Güldür Güldür Show', Tiyatro kimi zamanlar reklam ve film çekimleri derken hayatım yollarda geçiyor. Trafiğin bilinmezliği ya da park yeri arama gibi dertlerden kurtulup toplu taşıma araçlarını tercih etmek bana hem zaman kazandırıyor hem de planlamamı kolaylaştırıyor. Üstelik çevreci. Bisiklet desen benim övmeme gerek yok zaten, dünyanın en güzel ulaşım aracı... Siz de benim gibi bisikletle vapura, Marmaray'a binerek, farklı ulaşım yöntemlerini birlikte kullanarak hem araba trafiğinin azalmasına katkıda bulunabilir hem de daha planlı ve sağlıklı bir hayata ve daha trafiksiz, yeşil bir şehre sahip olabilirsiniz.
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"HAYATI CAMLARIN ARKASINDAN İZLEMEYELİM"
38 yaşındaki oyuncu, ayrıca sevenlerine şu sözlerle seslendi: Bu hafta Avrupa Hareketlilik Haftası’nda sürdürülebilir ulaşım yöntemlerini seçelim ve paylaşımlı kamusal alanları canlandıralım. Hayatı camların arkasından izlemeyelim; kentin sokaklarında insanlarla iç içe olalım. Var mısınız bana katılmaya? Unutmayın, yaşayan sokaklar sokakları yaşayan insanlarla mümkün. Hadi şehri birlikte yaşayalım.