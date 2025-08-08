Habertürk
        Rüştü Onur Atilla, Adnan Menderes'i canlandıracak

        Rüştü Onur Atilla, Adnan Menderes'i canlandıracak

        'Güldür Güldür Show'un sevilen oyuncularından Rüştü Onur Atilla, 'Ayşe Tatile Çıktı' filminde Türkiye Cumhuriyeti'nin 9'uncu Başbakanı Adnan Menderes'e hayat verecek

        Giriş: 08.08.2025 - 10:20 Güncelleme: 08.08.2025 - 14:05
        Adnan Menderes'i canlandıracak
        Rüştü Onur Atilla'nın, Kıbrıs Harekâtı'nın 51'inci yıl dönümünde Kıbrıs’ta sete çıkan 'Ayşe Tatile Çıktı' filminde kime hayat vereceği belli oldu.

        Adnan Menderes, 17 Eylül 1961'de idam edilmişti.

        Oyuncu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 9'uncu Başbakanı Adnan Menderes rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

        Çekimlerine başlandı
        Filminde; Emre Bey (Ali) ve Almida Ada (Aysel)’nın yanı sıra Didem İnselen, Selen Öztürk, Renan Bilek, Fırat Doğruloğlu, Engin Hepileri, Cemal Hünal, Hüseyin Avni Danyal, Volkan Severcan, Barış Kıralioğlu, Cahit Gök, Tugay Mercan, Turgay Aydın, Şemsi İnkaya, Evren Erler, Doğukan Polat, Hakan Atalay, Orkuncan İzan, Yusuf Çim, Cem Uslu, Macit Koper, Haluk Cömert, Tuncay Kaynak, Barış Yurtsever, Eylül Cındık, Metehan Şahiner, Selman Özyazıcı, Pelin Şahindoğan ve Çağla Avcu Erdoğan Kazar yer alıyor.

        Filmin yapımcılığını Coşkun Özer üstlenirken, yönetmen koltuğunda senaryoyu da kaleme alan Özer Feyzioğlu oturuyor. Kıbrıs Türk halkının verdiği onurlu varoluş mücadelesinin beyazperdeye taşıyan 'Ayşe Tatile Çıktı' 28 Kasım’da vizyona girecek.

        #Rüştü Onur Atilla

