‘Ayşe Tatile Çıktı’ filmi’nin çekimleri başladı

Lacivert Medya’nın üzerinden uzun zamandır çalıştığı film, 1957 - 1974 arasında Kıbrıs Türk halkının verdiği onurlu varoluş mücadelesinin kalp acıtan insan hikâyelerini beyazperdeye taşıyacak.

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Çekimlerine de, Kıbrıs Harekâtı’nın 51'inci yıldönümünde başlanan filmin yapımcılığını Coşkun Özer üstlenirken, yönetmen koltuğunda senaryoyu da kaleme alan Özer Feyzioğlu oturuyor.

'AYŞE TATİLE ÇIKTI' 28 KASIM’DA SİNEMALARDA!

1974’te Cenevre Konferansı’nda Türk hükümeti uzlaşının bittiğini ilan eder. Tarihe geçen parola duyurulur: ‘Ayşe tatile çıksın.’ Bu söz, yalnızca bir harekâtın değil, yıllardır süren fedakârlıkların ve umutların simgesidir.

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Film, 1957’de Lefkoşa’da yaşayan idealist bir öğretmen olan Ali’nin hikâyesine odaklanıyor. Barışçıl hayaller kuran Ali, yaşanan saldırıların ardından, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın gizli mücadelesine katılır. Bir yanda aşkı Aysel, diğer yanda vatanı için verdiği savaş… Ali’nin hikâyesi, hem bir kahramanlık destanı hem de insan kalabilmenin en ağır sınavını izleyiciye yaşatacak.

ÜNLÜ İSİMLER 'AYŞE TATİLE ÇIKTI' İÇİN KIBRIS’TA! Filmin başrollerinde; Emre Bey (Ali) ve Almida Ada (Aysel)’nın yanı sıra Didem İnselen, Selen Öztürk, Renan Bilek, Fırat Doğruloğlu, Engin Hepileri, Cemal Hünal, Hüseyin Avni Danyal, Volkan Severcan, Barış Kıralioğlu, Cahit Gök, Tugay Mercan, Turgay Aydın, Şemsi İnkaya, Evren Erler, Doğukan Polat, Hakan Atalay, Orkuncan İzan, Onur Atilla, Yusuf Çim, Cem Uslu, Macit Koper, Haluk Cömert, Tuncay Kaynak, Barış Yurtsever, Eylül Cındık, Metehan Şahiner, Selman Özyazıcı, Pelin Şahindoğan, Çağla Avcu, Erdoğan Kazar yer alıyor.. Tarihî atmosferin en ince detayına kadar yansıtılacağı ‘Ayşe Tatile Çıktı’, dönemin ruhunu kostümlerden mekânlara, müziklerinden aksiyon sahnelerine kadar büyük bir titizlikle izleyicinin karşısına çıkacak. ‘Ayşe Tatile Çıktı’ CJ ENM Türkiye dağıtımı ile 28 Kasım’da sinemalarda!