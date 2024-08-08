'Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi' Harbiye’de

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Levent Üzümcü ve Esen Koçer’in başarılı performansıyla sahnelenen “Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi”ni Açık Hava Yaz Oyunları’nda seyirciyle buluşturuyor. Oyunculukları, sahne tasarımı, kostüm ve müzikleriyle sezon boyunca seyircinin büyük beğenisini kazanan oyun, bir kez daha Açık Hava seyircisiyle bir araya geliyor.

Cengiz Toraman’ın yazıp yönettiği “Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi”; 17 Ağustos 2024 tarihinde 21.00’de sahneleniyor. Oyun biletleri gişelerden ve biletinial.com'dan temin edilebilir.

RÜSTEMOĞLU CEMAL'İN TUHAF HİKÂYESİ Osmanlı İmparatorluğu'nun son demlerinde, Girit’teki yurtlarından sürgün edilen bir ailenin İstanbul’a, Çanakkale'ye ve nihayet Ayvalık'a uzanan maceralı yolculuğu. Rüstem'in, Cemal'in ve hayatlarındaki diğer insanların kimi zaman gülünç kimi zaman hüzünlü ama sımsıcak hikâyeleri.