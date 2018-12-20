Dünyadaki birçok marka geçmişteki efsane modellerini yeniden üreterek, söz konusu modelleri ölümsüz kılmak istiyor. Bu akımın öncüleri Jaguar ve Aston Martin 'in hayata dönen klasik modelleri, ikinci baharlarını yüksek hacimli benzinli motorlar yerine elektrikli olarak sürdürüyor.

İngiliz markaları takip eden model ise, Ford'un üretmediği bir Mustang oldu. Bir Rus elektrikli araç girişimi olan Aviar Motors'un ürettiği elektrikli Mustang, yeni ismiyle R67, 1967 Ford Mustang Fastback modeli üzerinde inşaa edildi. Rus şirket tarafından dünyanın ilk elektrikli 'muscle car'ı olması beklenen modelin kalbinde ise Tesla teknolojisi yatıyor.

MOTOR GÜCÜ 840 BEYGİR

Buna göre, aracın 100 kWh'lik bataryaları 507 kilometrelik bir menzil sunuyor. Toplam 840 beygir güç üreten sistem, elektrikli Mustang'i 2.2 saniye içinde saatte 100 kilometre hıza taşıyor. Rakamlar, elektrikli Mustang'in orjinal versiyonundaki 320 beygirlik V8 motorundan daha iyi değerler ortaya koyduğunu gösteriyor.

Şasisi karbon fiber ve alüminyumdan oluşan otomobilde, havalı süspansiyon sistemi bulunuyor. Otonom sürüşe de olanak tanıyan R67'de, Tesla'dakine benzer bir otopilot sistemi yer alıyor. Elektrikle çalıştığı için herhangibir ses çıkarmayan araçta, egzos ve motor sesi veren bir sistem bulunuyor.