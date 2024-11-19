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        Haberler Gündem Güncel Rus yolcuların valizinden 5 bin adet sülük çıktı | Son dakika haberleri

        Rus yolcuların valizinden 5 bin adet sülük çıktı

        İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından şüphe üzerine Rus yolcuların valizinde yapılan aramada ülkeye kaçak yolla sokulmak istenen 5 bin adet büyük boy tıbbi sülük ele geçirildi. İki Rus yolcuya toplamda 2 milyon 624 bin 816 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 16:19 Güncelleme: 19.11.2024 - 16:28
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        Rus yolcuların valizinden çıktı
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        Tarım ve Orman Bakanlığı, yasa dışı yollardan ülkeye sokulmak istenen 5 bin canlı tıbbi sülüğe el konulduğunu duyurdu.

        Bakanlığa bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

        Paylaşımda, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Bitki Ticaretine İlişkin Sözleşme kapsamında ticareti, su ürünleri üretim planlanması kapsamında da avcılığı kotaya tabi olan tıbbi sülüklerin (hirudo verbana), ülkeye yasa dışı yolla sokulmak istenirken yapılan kontrolde yakalandığı aktarıldı.

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        Toplam ağırlığı 8,34 kilogram olan büyük boy yaklaşık 5 bin canlı tıbbi sülüğe el konulduğuna işaret edilen paylaşımda, Rus uyruklu oldukları belirlenen 2 kişiye 2 milyon 624 bin 816 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

        Açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda paydaş kurumlarla denetimlerimiz devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

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        #istanbul havalimanı
        #sülük
        #rus yolcu
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