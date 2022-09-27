Gürcistan sınırındaki kalabalık böyle görüntülendi

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ABD merkezli Maxar Technology'nin paylaştığı uydu görüntülerinde Gürcistan sınırında Rus vatandaşlarının oluşturduğu araç kuyruğu görüntülendi. Rusya'da sınırları kapama konusunda bir karar da alınmadığı için, sınır muhafızlarının da Rus vatandaşlarını durdurmadığı ifade edildi.

"HABERİ DURUNCA HER ŞEYİ BIRAKIP KAÇTIK" Reuters'a konuşan Rus vatandaşı Dmitry Kuriliyunok eşi Irina ve kızı ile birlikte Mineralnye Vody üzerinden Gürcistan'a sınırına geldiklerini belirterek "Kısmi seferberlik kararını duyduğumuzda, her şeyi evde bıraktık ve arabaya koştuk. Savaşa karşıyız. Bizim için bu korkutucu. Ölmek ve insanları öldürmek.. Ne için? Anlamıyoruz. Bu nedenle de kaçtık" dedi. Reuters'a göre 24 Şubat'ta savaşın başlamasından bu yana 40 bine yakın Rus vatandaşının Tbilisi'ye geçti.

İSTANBUL VE ERİVAN'A UÇAKLARLA GİDİYORLAR Kısmi seferberlik kararı ilk açıklandığında pek çok Rus vatandaşı İstanbul ve Erivan'a tek yönlü uçuşlara akın etmiş, seferler tükenmişti. Uçak bulamayan birçok kişi ise Finlandiya sınırına akın etmişti. Uçak biletlerinin fiyatları 20 bin TL'yi bulurken, seferler tamamen tükenmişti.

"HATALAR YAPILDI" Tartışmaların büyümesinin ardından Kremlin'den konuya ilişkin dün dikkat çeken bir açıklama gelmişti. Kremlin'den yapılan açıklamada "Seferberlik çağrılarında bazı hatalar yapıldı. Bu çağrıdaki hatalar düzeltilecek" denilmişti. Ülkeden kaçan Ruslara ilişkin sınırların kapatılıp kapatılmayacağı konusunda ise Kremlin "Sınırların kapatılması konusunda herhangi bir karar alınmadı" ifadelerini kullanılmıştı. * Haberin görselleri Reuters ve Associated Press'ten servis edilmiştir.