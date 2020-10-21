Soğuk sandviçlerin içine konulan, et yemeklerinin yanına garnitür olan, bol mayonezli Rus salatası çok lezzetli bir tariftir. Ana yemeklerin yanında ya da misafirleriniz geldiğinde çay, böreğin yanında ikram edebilirsiniz. Malzemeleri de evinizde bulunan türden. Hazırlıklarınızı tamamladıysanız, buyurun mutfağa geçin. Rus salatamızı yapmaya başlayalım.

Kaç Kişilik: 8-10

Hazırlama Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

RUS SALATASI İÇİN GEREKEN MALZEMELER:

3-4 adet patates

2-3 adet havuç

1 su bardağı bezelye

1 küçük konserve mısır (1 su bardağı)

1 çay bardağı kadar kornişon (6 adet)

Yarım su bardağı mayonez (5 yemek kaşığı)

1 su bardağı susuz tarafından yoğurt

Tuz

RUS SALATASI YAPILIŞI:

Patatesleri havuçlarımızı güzelce küp şeklinde doğrayalım. Onları güzelce haşlayalım. Doğrayarak haşlarsak daha çabuk haşlanır. Aynı şekilde bezelyeleri de haşlayalım. Sonra sularını süzelim. Diğer yandan konserve mısırıma yıkayıp süzelim. Doğradığımız kornişonları da ekleyelim. Son olarak mayonez ve yoğurdumuzu ekleyelim. Hepsini karıştıralım. Damak zevkimize göre de tuz ekleyelim. Rus salatamız hazır. İsteyenler haşlanmış tavuk ya da hindi füme ekleyebilir.

Afiyet olsun...

PÜF NOKTALARI

Tarifte kullanacağınızı garnitürü evinizde kendiniz hazırlayabilir ya da hazır garnitür satın alabilirsiniz.

Kullandığınız yoğurt süzme yoğurt olursa, salatanız daha kıvamlı olacaktır.

Ancak süzme yoğurdunuz yok ise evdeki yoğurdunuzun suyunu süzerek kullanabilirsiniz.

Salatanızı misafirlerinize yapacaksanız yoğurtlamayı, misafirlerinizin gelmesine yakın yapmalısınız.

Aksi halde yoğurtlu bir şekilde daha çok beklerse yoğurdu çekilecektir.