Rus oligarktan Putin hakkında şaşırtan sözler

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Khodorkovsky Batı'nın petrol ve gaz ambargosunun Putin'e "çok ciddi bir darbe" vuracağını söyledi.

BBC'nin Hardtalk programından Stephen Sackur'a konuşan 'muhalif' oligark, böyle bir önlemin Putin'in "gelirinin yarısından fazlasını kaybetmesine" neden olacağını söyledi. Khodorkovsky, Moskova'nın federal bütçe üzerinde böyle bir etkiden sonra Ukrayna'da savaşa devam edip edemeyeceğini sorgulayacağını ifade etti.

Khodorkovsky ayrıca, Batı'nın şimdi Rus gaz kaynaklarıyla bağlarını kesmesi hakkında 'geç olması hiç olmamasından iyidir' derken "Bugün Batı, hatalarının bedelini ödemek zorunda" diye ekledi.

"PUTİN'İN SANILDIĞI KADAR GÜCÜ YOK"

Khodorkovsky, Putin'in Ukrayna'da istenen ilerlemeyi sağlayamaması durumunda Rusya'nın nükleer silah kullanma korkularının yersiz olduğuna inanıyor. Khodorkovsky konuya ilişkin "Putin'in sanıldığı kadar çok gücü kalmadığına inanıyorum. Savaşın başlamasından bu yana bir buçuk ay bunu gösterdi" diyor ve nükleer silahların kullanımını engellemenin, artık Putin'e sınırlarını göstermek zorunda olan batılı devletlere kalmış durumdağa olduğunu ifade ediyor.

"BATIDAN DESTEK ÇOK GEÇ OLDU"

Khodorkovsky'ye göre, Ukrayna'ya yurtdışından askeri destek sürekli olarak çok geç geldi. Batı'nın attığı her adımın aslında bir ay önce yapılması gerektiğini Khodorkovsky "Ancak Ukrayna'nın kullanımına sunulan silahların tam olarak Ukrayna'nın şimdi kullanabileceği silahlar olduğunu hissediyorum. Batı ayrıca proaktif olarak Ukrayna ordusuna henüz mevcut olmayan ama olacak yeni silahların nasıl kullanılacağını öğretmeye başladı. Bu her ki tarafa da çok doğru ve çok önemli bir sinyal" dedi.

10 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Khodorkovsky, bir zamanlar Rus petrol devi Yukos'un CEO'suydu ve dolandırıcılık ile vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla 2003 yılında on yıla yakın hapse mahkum edilmişti.

Dönemin Rusya'sının en zengin adamlarından biri olan Khodorkovsky, daha önce muhalefet partilerini finanse ettiğini açıklamış ve bu nedenle yargılanması siyasi olarak kabul edilmişti.

2013 yılında Putin tarafından affedilen Khodorkovsky o zamandan beri yurtdışında yaşıyor.