Rus oligarktan Kremlin'e sert sözler

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Rus oligark Oleg Tinkov, Instagram’daki paylaşımında, "Rusların %90′ı bu savaşa KARŞI" dedi ve destekleyen %10′luk kesimin 'moron' olduğunu söyledi.

Tinkoff Bank’ın sahibi Tinkov'un şaşırtan açıklaması Birleşik Krallık’ın Tinkov’a yaptırım uygulamasından ve kişisek varlıklarını dondurmasından haftalar sonra geldi.

Rusya, Ukrayna'ya saldırıları başlatmadan önce 54 yaşındaki Tinkov’un servetinin 4,42 milyar dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor Ancak Forbes'un haberine göre Tinkov, Tinkoff Bank’taki hisselerinin değer kaybetmesi nedeniyle milyarder statüsünü kaybetti.

Tinkov, Instagram gönderisinde Rusça "Bu çılgın savaştan TEK bir fayda sağlayan görmüyorum. Masum insanlar ve askerler ölüyor. Akşamdan kalma generaller uyandı ve ne kadar berbat bir orduları olduğunu anladılar" dedi.

Tinkov kapanış mesajında ise Batı'ya mesaj göndererek "Sevgili ‘kolektif Batı’ lütfen Bay Putin’e rezil olmaması ve bu katliamı durdurması için bir çıkış izni verin. Lütfen daha akılcı ve insancıl olun" dedi.