Rus oligarkların şüpheli ölümü

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının üzerinden neredeyse 1 yıl geçti. Savaş hala sürerken, bu süre zarfında, pek çok oligarkın da gizemli ölümleri duyuldu. 39 yaşındaki Ivan Pechorin Eylül ayında yatından düşerek, 52 yaşındaki Pavel Pchelnikov aynı ay Moskova'daki evinde vurularak, Eski Gazprom yöneticisi 63 yaşındaki Alexander Tyulakov da evinde asılı halde ölü bulunmuştu. Putin’e yakınlığıyla tanınan Gazprom'un eski başkan yardımcısı Vladislav Avayev ise Nisan ayında eşi ve 13 yaşındaki kızıyla beraber Moskova'daki dairesinde ölü bulunmuştu. 55 yaşındaki Sergey Protosenya da eşi ve kızıyla birlikte 19 Nisan'da Katalonya'daki Lloret de Mar bölgesinde bulunan evlerinde ölü bulunmuş, çiftin 1 oğullarının da olduğu ancak olayın gerçekleştiği gün Fransa'da olduğu belirtilmişti. Olayın intihar mı cinayet mi olduğu kesin olarak açıklanmasa da Moskova'da Avayev'in de ailesiyle benzer şekilde ölmesi şüpheleri artırmıştı.

"YIRTICI KUŞLARIN KAVGASI" İngiliz DailyMail'e konuşan Bill Browder, savaş ve yaptırım sonrası gelir pastasının giderek küçüldüğünü belirterek ölümleri 'yiyecek için birbirini öldüren yırtıcı kuşların' kavgasına benzetti. Browder, para akışının yoğun olduğu kurumlarda da bir iç savaş olduğunu ve zaman içerisinde bunun da kontrolden çıktığını vurguladı. Browder, yaptırımlarla oligarkların da olanları koruyabilmek adına rekabete tutuştuğunu ve aslında dile getirilmese de Rus iş dünyası içinde büyük bir gizli savaş yaşandığını, intiharların da bunun parçası olduğunu öne sürdü.

SON OLARAK PUTİN'İN 'MASÖRÜ'NÜN OĞLU ÖLÜ BULUNMUŞTU Rusya'daki 'şüpheli ölümler' hakkında konuşan Browder, herhangi bir özel isimden bahsetmedi. Ancak son vakalar arasında, babasının ülkeden kaçmasından dört gün sonra ölü bulunan 'Putin'in masörü' lakaplı bir adamın oğlu olan Dmitry Goloshchapov da yer alıyor. Konstantin Goloshchapov, geçen hafta gün ışığına çıkan bir fotoğrafta Haziran ayında sınırı geçerek Beyaz Rusya'ya giderken görüntülenmişti. Dört gün sonra 29 yaşındaki Dmitry ölü bulundu. Konstantin'in şu anda nerede olduğu bilinmemekle birlikte, hem Yunan hem de Hırvat pasaportuna sahip olduğu düşünülüyor.

PUTİN İLE TERS DÜŞMÜŞTÜ Browder, bir zamanlar Rusya'nın en büyük yabancı yatırım fonu olan Hermitage Fonu'nu yönetiyordu. Ancak Rusya başkanının da dahil olduğu 230 milyon dolarlık bir dolandırıcılığı ortaya çıkardıktan sonra Putin'e ters düştü, bu da onun Rusya'dan kaçmasına neden oldu. Artık global insan hakları davaları üzerine kampanyalar yürütüyor. * Haberin görselleri Associated Press ve Reuters'tan servis edilmiştir.