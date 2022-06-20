Rus oligark Putin'in bir sonraki hedefini açıkladı

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Bir zamanlar Rusya'nın en zengini olan ancak şu an sürgünde bulunan Rus oligark Mikhail Khodorkovsky, Financial Times'a verdiği röportajda, savaşın Rusya lehine ilerlemesi durumunda Putin'in bir sonraki adımını Litvanya'ya hava blokajı olarak açıkladı.

Khodorkovsky, Putin'in Donbas bölgesini ele geçirme hedefine ulaşması halinde Batı ile olan çatışmanın tırmanacağını vurguladı.

Khodorkovsky "Eğer Ukrayna'da kazanırsa NATO'ya savaş açacak. Ve sonunda da o savaşı kaybedecek" dedi.

10 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Khodorkovsky, bir zamanlar Rus petrol devi Yukos'un CEO'suydu ve dolandırıcılık ile vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla 2003 yılında on yıla yakın hapse mahkum edilmişti.

Dönemin Rusya'sının en zengin adamlarından biri olan Khodorkovsky, daha önce muhalefet partilerini finanse ettiğini açıklamış ve bu nedenle yargılanması siyasi olarak kabul edilmişti.

2013 yılında Putin tarafından affedilen Khodorkovsky o zamandan beri yurtdışında yaşıyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.