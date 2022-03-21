Rus mahkemesi Meta'yı radikal örgüt olarak tanıdı

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Rus mahkemesi, Meta Platforms Inc tarafından yasaklar üzerine açılan talebini reddetti ve Meta'yı radikal örgüt olarak tanıyarak Facebook ve Instagram'ı yasakladı.

Reuters'ın konuşmaya çalışdığı Meta temsilcileri karara henüz yanıt vermedi.

META'NIN NEFRET SÖYLEMİNE İZNİ SONRASI RUSYA'DAN YASAK GELMİŞTİ

Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın çatı şirketi Meta, sosyal medya platformlarında Rusya Devlet Başkanı Putin ve Rus askerlerine yönelik nefret söylemlerini serbest bırakmıştı.

Bunun üzerine Rusya, Facebook ve Instagram başta olmak üzere önde gelen sosyal medya platformlarının kullanımına yasak getirme kararı almıştı.