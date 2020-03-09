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Rus kozmonotlara yurt dışı yasağı!

Çin'de ortaya çıkan ve dünyada yayılmaya devam eden koronavirüs salgını için önlemler alınmaya devam ediyor. Rus Havacılık ve Uzay Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Rus kozmonotların diğer ülkelerdeki uzay üslerindeki çalışmalarını iptal ederek ülke dışına çıkmasına yasak getirildi.

09.03.2020 - 11:39 | Güncelleme: ABONE OL
kozmonot
İHA

Rusya'da, kozmonotlar ve Rus Havacılık ve Uzay Ajansı yetkililerinin, diğer ülkelerdeki uzay üslerindeki toplantı ve çalışmaları iptal edilerek bu kişilerin ülke dışına çıkması yasaklandı.

Rus Havacılık ve Uzay Ajansı (ROSCOSMOS) Basın Sekreteri Vladimir Ustimenko, ajans çalışanları ile ilgili kamuoyuna bilgilendirmelerde bulundu. Çin’den başlayarak dünyadaki birçok ülkeye yayılmaya devam eden Korona virüsüne karşı ülkenin en önemli projelerinin gerçekleştirildiği Rus Havacılık ve Uzay Ajansı çalışanlarını korumaya yönelik tedbirler açıklandı.

YURT DIŞINA GİTMEK ZORUNDA OLANLAR İKİ HAFTA KARANTİNADA TUTULACAK

 ROSCOSMOS Basın Sekreteri Ustimenko yaptığı açıklamada, ROSCOMOS Genel Müdürü Dmitry Rogozin tarafından verilen talimat doğrultusunda ABD, Çin, Fransa, Kazakistan ve Orta Doğu ülkelerinde çalışma yürüten, uzay üslerinde çalışan ve panellere katılan kozmonot ve ajans çalışanlarının ülke dışına çıkmasının yasaklandığını duyurdu.

Açıklamada, olağanüstü durumlarda başka ülkelerdeki uzay üslerine olağanüstü durumlarda gitmek zorunda kalacak olan görevlilerin ise 2 hafta boyunca karantina altında tutulacağı ifade edildi.

 

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