Rusya paylaştı: Hedeflerini 'Otvet' füzeleriyle vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Çarşamba günü yapılan açıklamada, Japonya Denizi'nde yapılan tatbikatta ‘Mareşal Şapoşnikov’ firkateyni, su altı hedeflerini 'Otvet' adı verilen füzelerle vurdu.

Tatbikat Rusya Savunma Bakanlığı'nın hesabından da yayımlandı.

Düşman denizaltılarını yok etmek için tasarlanan ‘Otvet’, ‘91R1 Kalibr’ füze sistemi temelinde geliştirildi. Otvet'in su üstü gemilerini yok etmek için tasarlanan versiyonu maksimum 40 kilometre menzile sahip.