Rusya'dan Kuzey Akım açıklaması

AA

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Akım 1'in her iki hattında ve Kuzey Akım 2'nin "A hattında" basıncın normale döndüğü belirtildi. Hasarlı hatlardaki gaz sızıntısının da durduğu bilgisine yer verilen açıklamada, "Kuzey Akım 2'nin B hattındaki basıncı düşürmek için çalışmalar sürüyor. Bunun için boru hattındaki gaz boşaltılmaktadır." denildi. Açıklamada, Kuzey Akım 2’nin B hattından gaz sevkiyatının yapılmasına yönelik bir karar alınması halinde, hattın, gerekli denetimlerin ardından tekrar gazla doldurulabileceği bildirildi.

AB'DEN 'ENDİŞE DUYUYORUZ' AÇIKLAMASI GELMİŞTİ AB adına açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Baltık Denizi'ndeki boru hatlarına verilen zarar ve meydana gelen sızıntılardan endişe duyduklarını belirtmişti. Güvenlik ve çevre endişelerinin en büyük öncelik olduğunu vurgulayan Borrell şunları ifade etti: "Bu olaylar tesadüf değil ve hepimizi etkilemektedir. Tüm bilgiler sızıntıların kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu göstermektedir. Ne olduğuna ve neden olduğuna açıklık getirmeyi amaçlayan her türlü soruşturmayı destekleyeceğiz ve enerji güvenliğindeki dayanıklılığımızı artıracak adımlar atacağız. Avrupa enerji altyapısını bozan kasıtlı eylemler kabul edilemez ve birlik içinde, sağlam karşılık bulacaktır."

RUSYA SUÇLAMALARA 'ABSÜRT VE APTALCA' DEMİŞTİ Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov iddialara ilişkin "Bunlar çok endişe verici haberler. Boru hattında bir tür tahribat oluşmuş olmasından bahsediyoruz ve bunun ne tür bir tahribat olduğunu henüz bilmiyoruz" demişti. Peskov ayrıca "Kuzey Akım hattındaki hasarın sabotaj nedeniyle oluşmuş olabileceği göz ardı edilemez. Bu, tüm kıta için bir enerji güvenliği sorunu" ifadelerini kullanmıştı. Kremlin'den bugün yapılan açıklamada ise sabotajı kendilerinin yaptığı iddiaları "absürd ve aptalca" olarak değerlendirildi. Yaşanan tam olarak ne zaman çözüleceğinin ise bilinmediği açıklandı.

DANİMARKA BAŞBAKANI SABOTAJ İHTİMALİ GÖZ ARDI EDİLEMEZ Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Baltık Denizi'nde, Rusya'dan Avrupa'ya giden boru hattında üç sızıntı oluşmasında sabotaj ihtimalini "göz ardı edemeyeceğini" belirtti. Birbirine yakın üç sızıntının tesadüf olmasının zor olduğunu ve sabotaj ihtimallerini güçlendirdiğini söyleyen Frederiksen, boru hattında tespit edilen sızıntılar hakkında sabotaj ihtimalini "göz ardı edemeyeceğini" kaydetti. Yetkililer, sızıntının enerji kaynakları için bir risk oluşturmadığı, çevresel etkisinin de kısıtlı olacağı değerlendirmesini yaptı. Danimarka Enerji Bakanı Dan Jorgensen, "Yetkililer ve hükümet durumu yakından takip ediyor." ifadesini kullandı. Danimarka Enerji Ajansı Sözcüsü Kristoffer Böttzauw da sızıntıya neden olan çatlağın küçük olmadığını ve büyük deliklerden sızıntılar gerçekleştiğini söyledi.

NE OLMUŞTU? Kuzey Akım 1'in yürütücü firması Nord Stream AG'den yapılan açıklamada, iki hatta basıncın düştüğü belirtilmişti. Açıklamada, basıncın düşme nedeninin araştırıldığı kaydedilmişti. Nord Stream AG, bugün yaptığı bir başka açıklamada, faaliyete alınmayan ancak içerisine doğalgaz doldurulan Kuzey Akım 2'deki basıncın da düştüğünü bildirmişti. Danimarka'nın donanma yetkilileri de ülkenin kara sularından geçen Kuzey Akım 2'de doğalgaz sızıntısının tespit edildiğini duyurmuştu. * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.