Rus devlet televizyonu hacklendi, Ukrayna'daki saldırılar yayınlandı

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırıların ardından dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous, Ukrayna halkının yanında olacaklarını belirterek, Rusya’ya siber saldırılar başlattı.
Gün içinde Rusya Devlet Başkanlığı Kremlin'in resmi internet sitesi dahil birçok bakanlığın internet sitesine siber saldırılar düzenleyen Anonymous, bu kez akşam saatlerinde Rus devlet televizyonu hedef alındı. Kanalın ağına sızmaya başlayan hacker grubu, "Ukrayna’daki gerçekler" adı altında görüntüleri devlet kanalında yayına verdi.
Birçok Rus, devlet televizyonunda Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarını, Ukrayna halkının savaştan zarar görmesine dair anları, bombalanan binaları, kadın ve çocukların yaşadıklarını izledi. Anonymous ayrıca Rusya’da yayın yapan Ren TV gibi özel kanalların ağlarına da sızarak, aynı görüntüleri yayınladı.
Hacker grubu tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Rus devlet kanalları, Anonymous tarafından Ukrayna’da yaşananlarla ilgili gerçeklerin yayınlanması için hacklendi" ifadelerine yer verildi.
RUSYA DİJİTAL KALKINMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Rusya Dijital Kalkınma, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakanlığı, benzeri görülmemiş siber saldırılarla karşı karşıya kaldıklarını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, devlet hizmetleri portalına dün akşam saatlerinde 50’den fazla 1 terabayt büyüklüğünde DDoS saldırıları yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada, "Bakanlık ölçek olarak benzeri görülmemiş bir siber saldırıyla karşı karşıya. Devlet hizmetleri portalı bir dizi profesyonel hedefli saldırılara maruz. Tüm saldırılar, güvenlik merkezi uzmanları tarafından başarıyla püskürtülüyor." ifadelerine yer verildi.
Devlet hizmetleri portalının kullanıcılarının kısa süreli kesintilerle karşı karşıya kalabileceği aktarılan açıklamada, kişisel bilgilerin güvende olduğu ifade edildi.
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