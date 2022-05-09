Rus büyükelçiye kırmızı boyalı saldırı

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RIA'nın aktardığına göre, Rusya'nın Polonya Büyükelçisi Sergei Andreev'in Varşova'daki Sovyet askerlerinin mezarlığına çelenk koymaya çalışırken kırmızı boyayla protesto edildi.

Haberde Polonyalı ve Ukraynalı kişilerin Rus büyükelçiye protesto ettiği ve kırmızı boyayla saldırdığı ifade edildi. Olaydan sonra Andreev, polis eşliğinde mezarlığı terk etmek zorunda kaldı.

Öte yandan Rus diplomatik misyonu, 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları kapsamında "Ölümsüz Alay" yürüyüşü düzenlemek istedi, ancak Polonya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki Rus askeri operasyonuyla bağlantılarını öne sürerek bu etkinliklerin yapılmamasını tavsiye etti.

Rusya ve diğer Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde "Zafer Bayramı" olarak kutlanan 9 Mayıs'ta savaşta ölenlerin anısına "Anma ve Saygı Günü" etkinlikleri yapılıyor.