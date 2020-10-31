Rumen tenisçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Evinde karantinaya girdiğini belirten 29 yaşındaki sporcu, hafif semptomlar gösterdiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.