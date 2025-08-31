Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Rumen şarkıcı Otilia, Yalova'da düğün yaptı - Magazin haberleri

        Rumen şarkıcı Otilia, Yalova'da düğün yaptı

        Rumen şarkıcı Otilia, Ali Karakaş ile evlendikten bir yıl sonra Yalova'da Türk gelenekleriyle bir düğün yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2025 - 14:52 Güncelleme: 31.08.2025 - 15:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rumen şarkıcı Yalova'da düğün yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Rumen şarkıcı Otilia ile Ali Karakaş, geçtiğimiz yıl kıyılan nikâhla evlendi.

        Otilia ile Ali Karakaş, evlendikten bir yıl sonra düğün yaptı. Beyazlar içindeki gelinliğiyle göz kamaştıran Otilia'nın bir hayli mutlu olduğu görüldü. Çiftin yakın dostlarının ve ailesinin katıldığı düğünde, gelinliği ve dans performansıyla dikkat çeken Otilia, davetlilerden büyük ilgi gördü.

        Türk geleneklerine göre gerçekleştirilen düğünde, Otilia'nın kına yakıldığı esnada bir hayli heyecanlı olduğu gözlerden kaçmadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Otilia

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kızını öldürüp salona gömdüler! Dehşet saçan cinayet 7 yıl sonra ortaya çıktı
        Kızını öldürüp salona gömdüler! Dehşet saçan cinayet 7 yıl sonra ortaya çıktı
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yola çıktı
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yola çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
        500 liralık şofben parası cinayeti! Katilin evi yandı
        500 liralık şofben parası cinayeti! Katilin evi yandı
        Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için geliyor
        Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için geliyor
        Trump'tan Chicago'ya mesajı: Ya çözün ya da biz geliyoruz
        Trump'tan Chicago'ya mesajı: Ya çözün ya da biz geliyoruz
        Ergin Ataman: Madalya için buradayız
        Ergin Ataman: Madalya için buradayız
        İsrail'de on binlerce kişi Trump'a seslendi
        İsrail'de on binlerce kişi Trump'a seslendi
        Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne konuk olacak
        Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne konuk olacak
        1 Nisan 2026’da 5G dönemi başlayacak
        1 Nisan 2026’da 5G dönemi başlayacak
        Kartal, Sergen Yalçın'la ilk maçında
        Kartal, Sergen Yalçın'la ilk maçında
        "Türkiye'den kaçmadım"
        "Türkiye'den kaçmadım"
        Evlat katili anneye indirimin gerekçesi: Şiddet!
        Evlat katili anneye indirimin gerekçesi: Şiddet!
        Yakın gelecekte bekleyen tehlike
        Yakın gelecekte bekleyen tehlike
        Venezuela'dan ABD'ye uyarı
        Venezuela'dan ABD'ye uyarı
        2 bölge yağmurlu, diğer bölgelerde sıcak hava etkili
        2 bölge yağmurlu, diğer bölgelerde sıcak hava etkili
        Okul servislerinde son hazırlıklar!
        Okul servislerinde son hazırlıklar!
        Jose Mourinho'dan ayrılık sonrası ilk açıklama!
        Jose Mourinho'dan ayrılık sonrası ilk açıklama!
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        Mahkemeden kötü haber... Boğaz'daki lüks balıkçı yıkılıyor!
        Mahkemeden kötü haber... Boğaz'daki lüks balıkçı yıkılıyor!
        Habertürk Anasayfa