İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı 2012 Olimpiyatları'ndaki doping numunelerini yeniden analiz eden Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC),3 sporcunun cezalandırıldığını açıkladı.

Kadınlar 69 kiloda gümüş madalya kazanan Cocoș ve erkekler 69 kiloda bronz madalya elde eden Martin'in yanı sıra erkekler 85 kilo yarışmasını tamamlayamayan Sincraian'ın, derecelerinin silinmesi kararlaştırıldı.

Aynı yıl düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda Martin'in altın, Cocoş'un gümüş, Sincraian'ın ise bronz madalyası bulunuyor.