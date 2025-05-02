Rum kesiminde gözler TEKNOFEST KKTC'de

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) basını, bugün başlayan ve 4 Mayıs'ta sona erecek TEKNOFEST ve festivalde verilen mesajların yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'ye ilişkin destek mesajlarını yakından takip ediyor.

Kathimerini Kıbrıs gazetesi, Türk savunma sanayisi ürünlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı festivalde KKTC'de sergilendiğine işaret etti.

TEKNOFEST'in havacılık, uzay ve teknoloji konularında dünyada düzenlenen "en büyük festival" olduğuna dikkat çekilen haberde, insansız hava aracı (İHA) gibi yerli savunma sanayi ürünlerinin festivalde sergilendiği vurgulandı.

Haberde, SoloTürk'ün yanı sıra Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ANKA III İHA ve Türkiye'nin ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin son yıllarda KKTC semalarında yaptığı gösteri uçuşlarının uluslararası toplumun ilgisini çektiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Mayıs'ta TEKNOFEST'e katılımının beklendiği ifade edilen haberde, bu katılımın "Kıbrıs meselesinin de ötesine geçerek bölgeye bir mesaj verdiği" kaydedildi.

Offsitenews haber sitesinde de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın TEKNOFEST'in açılışında sarf ettiği "Artık yeni bir döneme adım attık. Bu dönemin adı 'Türkiye Yüzyılı'dır. Türkiye Yüzyılı Türk milletinin, Türk dünyasının, Kıbrıs Türkü'nün ve KKTC'nin yüzyılıdır." sözlerine işaret edildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, TEKNOFEST'in açılış töreninde yaptığı konuşmada KKTC'nin egemenliğinin korunmasından bahsettiğine değinilen haberlerde, Tatar'ın "Bugün burada Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Azerbaycan'dan gelen misafirlerimiz var. Türk dünyasının birlik ve beraberliği için çalışmaya devam edeceğiz." sözlerine dikkat çekildi.

Kathimerini'nin bir diğer haberlerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'nin tanıması yönündeki çabaların yoğunlaştırılacağı ve Kıbrıs Türklerinin yalnız bırakılmayacağı mesajları hatırlatıldı.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın, festivalin açılış töreninde yaptığı konuşmada, gönül coğrafyasının incisi, Akdeniz'in gözbebeği KKTC'de, Mavi Vatan'ın yüreğinde, umutla ve inançla TEKNOFEST katılımcılarıyla olduklarını söylediği aktarılan haberde, Bayraktar'ın "Bizim birliğimiz, Türk dünyasının, dost ve kardeşlerimizle olan beraberliğimizin en güçlü temelidir." sözlerine yer verildi.

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Haberde, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ın "Bugün Türk Devletleri Teşkilatından temsilcilerimiz de bu coşkuya ortak olmak için buradalar. Son zamanlarda, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerimize karşı haksız ithamlara en güzel cevabı, burada, TEKNOFEST'te, Kuzey Kıbrıs'ta Ercan Havaalanı'ndan veriyoruz." ifadelerine yer verildi.

Typos ve CYtoday haber sitelerinin paylaşımlarında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya'dan dönerken uçakta basın mensuplarına verdiği demece işaret edilerek, Erdoğan'ın KKTC-Türk dünyası ilişkileri hakkında, "Türk dünyasının da kardeşlerinin yanına olmaya devam edeceğini düşünüyoruz." dediği aktarıldı.