02 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul ruhsatsız silah satışı yapan kişilere yönelik eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Habertürk’ten Nihat Uludağ’ın haberine göre, İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah ticareti yapan kişilere yönelik operasyon başlattı. İstanbul ve Bursa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve mermiler ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda 6 kişi de gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda ele geçirilen silahlar arasında Uzi tam otomatik suikast silahı ile Sultan II. Abdülhamid (1876-1909) dönemine ait Nagant marka 1898 yılı yapımı tabanca da bulunuyor.
ÇİĞKÖFTE KUTUSUNDAN ÇIKTI
Jandarma ekipleri, Adıyaman’da ikamet eden örgüt üyesi H.D.’yi elindeki silahı Bursa’da satmaya giderken yakaladı. Şüphelinin üzerinde arama yapan ekipler; 121 yıllık Nagant marka silahı çiğköfte kutusu içine saklanmış vaziyette buldu. Zanlıların olası bir baskında rahat kaçabilmek için bina girişlerine güvenlik kamerası koydukları da belirlendi.
6 KİŞİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan 6 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bu zanlılarla bağlantılı olan ve rüşvet olayına karıştıkları değerlendirilen 4 kişi hakkında da adli işlem yapıldı.
ATATÜRK BEYLİK TABANCASI OLARAK KULLANDI
Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de Samsun'da sergilenen ve beylik tabancası olarak kullandığı Hareketli Nagant markasının, silah koleksiyoncuları tarafından şimdiye kadar üretilen en değerli silahlar arasında gösteriliyor. Geçen şubat ayında MHP'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinlikleri kapsamında da MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ve ailesi tarafından Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye 121 yıllık "Hareketli Nagant" marka silah hediye edildi. Hediye edilen tabancanın orijinal mermileri de bulunuyordu.
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