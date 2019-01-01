Eskişehir'de, bir lokantada kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı öne sürülen 6 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyonda kumar oynayan 41 kişiye toplam 10 bin 619 TL para cezası kesildi.

İHA'nın haberine göre, Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yassıhöyük Mahallesi'ndeki bir lokantada 'Tombala' adı altında kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda, 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan işletme sahipleri H.Y., İ.Ç., H.Ç., B.P., S.Ç. ve Ö.Y. yakalanarak gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramalarda ise, kumar makineleri ve ekipmanları ele geçirildi. Kumar oynadıkları belirlenen 41 kişiye 259'ar lira ceza kesildi. Ayrıca kumar oynarken yakalanan M.T.'nin genel güvenlik sorgulamasında hakkında 'Korku ve panik oluşturacak şekilde havaya ateş açmak' suçundan arandığı da tespit edildi. Ruhsatsız olduğu belirlenen lokanta, belediye ekipleri tarafından mühürlendi.