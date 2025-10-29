Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı Rubio, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı | Dış Haberler

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Rubio mesajında, "ABD-Türkiye ilişkileri, küresel barış, güvenlik ve refah için kritik. Türkiye Cumhuriyeti, uzun süredir NATO'nun değerli bir müttefiki" ifadelerine yer verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 10:08 Güncelleme: 29.10.2025 - 10:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rubio'dan 29 Ekim mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Türkiye, bölgesel istikrarın korunması ve terörle mücadeleden ticaretin genişletilmesi ve enerji işbirliğinin güçlendirilmesine kadar birçok ortak çıkarı paylaştığımız çok önemli bir ortak." ifadesini kullandı.

        ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rubio'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için kutlama mesajına yer verildi.

        ABD yönetimi ve halkı adına Türk halkını Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümü vesilesiyle kutlayan Rubio, şunları kaydetti:

        "ABD-Türkiye ilişkileri, küresel barış, güvenlik ve refah için kritik. Türkiye Cumhuriyeti, uzun süredir NATO'nun değerli bir müttefiki. Ayrıca Türkiye, bölgesel istikrarın korunması ve terörle mücadeleden ticaretin genişletilmesi ve enerji işbirliğinin güçlendirilmesine kadar birçok ortak çıkarı paylaştığımız çok önemli bir ortak. İkili işbirliğimiz Amerikalıları, Türkleri ve küresel toplumu daha güvenli ve müreffeh hale getirmek için devam ediyor."

        Rubio, bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu kutladığını, iki ülke arasındaki güçlü ortaklığı ve ittifakı daha da güçlendirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Kaldırım taşlarıyla iki grup birbirine girdi! "Pes" dedirten kavga!
        Kaldırım taşlarıyla iki grup birbirine girdi! "Pes" dedirten kavga!
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kritik uyarı!
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kritik uyarı!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Kışın telefonun pili neden dayanmıyor?
        Kışın telefonun pili neden dayanmıyor?
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Anguissa yarışı!
        Anguissa yarışı!
        Altın zirveden neden düştü?
        Altın zirveden neden düştü?
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Habertürk Anasayfa