Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Ruanda, hava sahasını ihlal eden Kongo Demokratik Cumhuriyeti savaş uçağını vurdu - Dünya haberleri

Ruanda, hava sahasını ihlal eden Kongo Demokratik Cumhuriyeti savaş uçağını vurdu

Ruanda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin bir savaş jetini 'hava sahasını üç kez ihlal ettiği gerekçesiyle' vurdu.

Giriş: 24.01.2023 - 22:40 | Güncelleme: ABONE OL
Ruanda, hava sahasını ihlal eden Kongo Demokratik Cumhuriyeti savaş uçağını vurdu - Dünya haberleri
AA

Ruanda ordusu, hava sahasını 3 kez ihlal eden Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne (KDC) ait savaş uçağını vurdu.

Ulusal basındaki haberlere göre, yerel saatle 17.03’te KDC’ye ait "Sukhoi-25" tipi savaş uçağı, Ruanda hava sahasını 3 kez ihlal etti.

Ruanda tarafından açılan ateş sonucu gövdesine mermilerin isabet ettiği uçak KDC’nin Goma şehrine mecburi iniş yaptı.

Uçakta çıkan yangın, havalimanı itfaiyesi tarafından söndürüldü.

Konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Ruanda, 19 Ocak’ta KDC’yi yabancı paralı askerleri toplayarak savaşa hazırlık yapmakla suçlamıştı.

KDC ise Ruanda’yı ülkesinin doğusunda saldırılar düzenleyen 23 Mart Hareketi'ne (M23) destek olmakla suçluyor.

Fotoğraf: Reuters

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İngiltere'nin tartışmalı planına onay
İngiltere'nin tartışmalı planına onay
Kilo aldırmadan doyuran lezzetler
Kilo aldırmadan doyuran lezzetler
İzmir açıklarında 114 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 114 düzensiz göçmen kurtarıldı
İki otomobil çarpıştı! 1'i ağır 3 yaralı
İki otomobil çarpıştı! 1'i ağır 3 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.