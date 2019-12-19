19 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Adalar'da iki yıl sonra yeniden görülen Ruam hastalığına ilişkin yapılan resmi açıklamaya göre; 81 at itlaf edildi. Ruam hastalığı insanlara ya da diğer hayvanlara da bulaşabileceğinden hayvanlarda tedavi yapılmıyor. Peki, ruam hastalığı nedir? Ruam hastalığının belirtileri nelerdir? Ruam hastalığından korunmanın yolları nelerdir? İşte ruam hastalığı hakkında merak edilenler...
Ruam hastalığı, özellikle tek tırnaklılarda görülen akut ve kronik seyirli bulaşıcı bir hastalık olarak tanımlanıyor. İnfeksiyon deride, solunum sisteminde ve iç organlarda nodül ve ülserlerin oluşması ile ortaya çıkıyor.
RUAM HASTALIĞI KİMLERDE GÖRÜLÜR?
Ruam hastalığı atlarda kronik, merkep ve katırlarda ise akut seyreden bir hastalıktır. İnsanlar hastalığı infekte hayvanlarla temas sonucu alırlar. Hayvanat bahçesindeki kedi, köpek, aslan, kaplan vs. hayvanlar enfekte at eti yemekle hastalığı alabilirler. Sığır ve domuzlar, kanatlılar bu hastalığa karşı dirençli kabul ediliyor. Ruam, Kuzey Amerika, Batı ve Orta Avrupa’da ortadan kaldırılmıştır ancak Doğu Avrupa ve Asya'da hala görülüyor. Enfekte hayvanlar hastalık kaynağı ve mikrop taşıyıcısı olması bakımından çok önemlidir. Bu hayvanların özellikle burun akıntılarıyla deri lezyonlarından gelen irinlerle, çok sayıda mikrop çevreye bulaşır. Bulaşık su, yem, ot alınmasıyla (indirekt) sindirim sistemi yoluyla mikroplar vücuda girebilecekleri gibi yaralanmış deri ve mukozaların enfekte materyal ile direk teması sonu ve nadiren de damlacıkla enfeksiyon alınabilir.
RUAM HASTALIĞI BELİRTİLERİ
Hastalık başlıca 3 belirti gösteriyor.
1. Burun ruamı: Kanlı bir akıntı, burun mukozasında ilk önce nodüller görülür daha sonra bunların açılmasıyla ülserler meydana gelir. Çene altı lenf yumruları büyümüş, sıcak ve ağrılıdır.
2. Deri ruamı (farcy): Genellikle bacakların deri altı lenf yolları şişer, üzerlerinde ilk önce nodüller daha sonra ülserler oluşur.
3. Akciğer ruamı: Çok yavaş seyreder. Bazen aylar alır. Solunum sistemine ait semptomlar görülür, tüberküloz ile karışır.
RUAM HASTALIĞI TEŞHİSİ
Otopsi yasak olduğundan teşhiste serolojik ve allerjik testler önemlidir.
RUAM HASTALIĞINDAN KORUNMA YOLLARI
Ruam hastalığının yayılmasında taşıyıcıların, sürüye kontrolsüz alınan hayvanların, infekte hayvanların, hayvan nakliyatının, sergi, panayırların ve hayvan alım satımlarının önemi fazladır. Ahıra kontrolsüz hayvan sokulmamalıdır. Hayvanlar belli aralıklara allerjik ve serolojik testlere tabi tutularak infekte veya taşıyıcılar ayıklanmalıdır.
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