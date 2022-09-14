RTÜK’ten Halk TV’ye ceza

AA

RTÜK'ün açıklamasına göre, bugün yapılan toplantıda, Halk TV'de yayımlanan "Sözüm Var" ve "Medya Mahallesi" programlarına ilişkin izleme uzmanlarının raporları görüşüldü.

İlgili yayınlarda "bir terör örgütü üyesinin sivil bir mağdur gibi gösterilmesi" ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "aranıyor" ifadesiyle siyah beyaz fotoğrafının ekranda yer alması nedeniyle Halk TV'ye 5 kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası verildi.

RTÜK Üyesi Okan Konuralp Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "RTÜK, Ali Rıza Arslan’a oğlunun kemiklerinin yedi yıl aradan sonra torba içinde teslim edilmesine ilişkin değerlendirmeleri, “Terörün amaçlarına hizmet eden sonuçlar doğuracak nitelikte” kabul etti; Halk TV’ye para ve 5 kez program durdurma cezası verdi. (Program: Sözüm Var) RTÜK, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun küçük düşürüldüğü gerekçesiyle de Halk TV için iki ayrı dosyadan para cezalarına hükmetti. (Programlar: Medya Mahallesi- Sözüm Var) Üç ayrı karara da Sayın İlhan Taşçı’yla birlikte karşı oy kullandığımızı kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadesini kullandı.