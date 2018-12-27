RTÜK, Halk TV'ye en üst sınırdan ceza verdi, Fox TV'ye de ceza var

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK),Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in konuk olduğu Halk Arenası programı ile Fatih Portakal'ın sunduğu Fox TV Ana Haber bülteni için yaptığı toplantı sonrası kararlarını açıkladı.

Buna göre, Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programına, oy çokluğu ile yasanın ön gördüğü en üst sınırdan ceza verildi ve beş kez program durdurma kararı açıklandı.

Ayrıca Halk TV kanalına da mevcut en yüksek para cezası olan "bir aylık reklam gelirlerinin yüzde 5'i" oranında para cezası kararı verildi.

Programın sunucusu Uğur Dündar, bu cezaya ek olarak Yılmaz Özdil'in konuk olduğu program nedeniyle de 3 kez program durdurma cezası verildiğini duyurdu.

https://twitter.com/ugurdundarsozcu/status/1077950780580290563

https://twitter.com/ugurdundarsozcu/status/1077954231573929984

Fox TV Ana Haber bülteni sunucusu Fatih Portakal'ın 10 Aralık tarihli haber bültenindeki "Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgaz zamlarını protesto edelim" çıkışı nedeniyle de, bu kanala da ceza uygulanıyor.

Alınan karara göre, Fox TV Ana Haber bültenine üç kez program durdurma kararı, Fox TV'ye ise yüzde 3 oranında idari para cezası verildi.

Halk Arenası'na verilen ceza, Yayın Hizmeti İlkeleri'ni düzenleyen 8. Madde'nin 'b' fıkrasında yer alan "Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz" ifadesi üzerinden verildiği belirtildi.

CHP kontenjanından RTÜK üyesi olan İlhan Taşçı kararlarla ilgili BBC Türkçe'ye yaptığı değerlendirmede, "Cumhurbaşkanı'nın işaretiyle yargının ardından RTÜK'ün de harekete geçerek yaptırım kararı vermesine ilişkin hızı doğrusu göz yaşartıcı. Anlaşıldı ki, görev sırası RTÜK'e geldi, o da görevini yerine getirdi." dedi.

Taşçı, "RTÜK'ten aynı hızı bu ülkenin kurucusu Atatürk'e 'zurnanın son deliği' denilen televizyon yayınları için de bekliyorum." dedi.

Cezalar iki kanala da tebligatların ulaşması sonrası belirlenecek tarihlerde uygulanacak.

Halk Arenası'nda neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki göstemesi sonrası gündeme gelen program 21 Aralık Cuma akşamı Halk TV'de yayımlandı.

Uğur Dündar tarafından sunulan ve Halk Arenası adlı programa konuk olan Metin Akpınar, "Bu kutuplaşma ve karmaşadan kurtulmamızın tek çaresi demokrasidir. O noktaya ulaşabilirsek kavga gürültü olmadan bu işin içinden çıkarız" demişti.

Akpınar bu değerlendirmesini, "Ulaşamazsak ise belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler" sözleriyle sürdürmüştü.

Aynı programın diğer konuğu Müjdat Gezen ise "Recep Tayyip Erdoğan, sen bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın, haddini bil" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü yayınlanan programı, Pazar günü yaptığı bir konuşma ile gündeme taşımış, "Bunlar sanatçı müsveddesi, yargıya hesabını versinler. Bunun bedelini ödeyecekler. Bu ülkenin cumhurbaşkanını ipte sallandıracaksın. Şimdi git yargıda bedelini öde." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın bu çıkışı sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezen ve Akpınar hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. İfadeye götürülen iki isim adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Fatih Portakal cezaya konu olan yayında ne söylemişti?

Fox TV Ana Haber bülteni sunucusu Fatih Portakal, 10 Aralık tarihli haber bülteninde, Fransa'da akar yakıt zamlarını protesto için başlayan Sarı Yelekler protestolarını bültende ele alırken aşağıdaki ifadeleri kullanmıştı:

"Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgaz zamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak korkudan endişeden sokağa? Kaç kişi çıkar sokağa Allah aşkına söyler misiniz? Bireysel ve toplumsal muhalefeti baskı altına almaya ve yıldırmaya çalışıyorlar. En doğal hak ama uygulanamıyor. Fransa olmuş, Türkiye olmuş çok da farketmiyor açıkçası."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bir toplu açılış töreninde bu sözleri sarf etmişti:

"Birileri çıkmış, portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir? Sokağa çağırıyor. Haddini bil, haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni. Bu milletle dalga geçilmez. Öyle buldun ekranı, ekrandan bu milleti sokağa çağırmak... Sokağa mı çağırıyorsun? İşte buyur. Bu ülkede benim milletimin onuruyla oynanmaz. Hesabı ağır olur."