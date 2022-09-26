RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin kimdir? Bağcılar'daki cinayet ile ilgili uyarı yapan Ebubekir Şahin nereli ve kaç yaşında?

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından . 'Lütfen hassasiyet gösterelim' başlığı ile Bağcılar'da yaşanan cinayet vakasına ilişkin korkunç görüntülerin kullanılmaması hakkında vatandaşlardan ricada bulundu. İşte RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin hakkında merak edilenler... EBUBEKİR ŞAHİN KİMDİR? 1974 yılında Rize'nin Çayeli ilçesinde doğan Ebubekir Şahin, 1995'te Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden mezun olmuştur.2002 yılında da Gazetecilik Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans yapan Şahin, İçişleri Bakanlığı, TBMM, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, RTÜK, Başbakanlık gibi birçok kurumda yöneticilik görevini üstlenmiştir. Anadolu Ajansı’nda Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduktan sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşar olarak görev yapmıştır.

Ebubekir Şahin, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 35'inci maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 16.10.2017 tarihli ve 8'inci Birleşiminde yapılan seçim sonucunda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. Üye olarak bir süre görev yaptıktan sonra 23.01.2019 tarihinde yapılan seçimle Üst Kurul Başkanı olmuştur. EBUBEKİR ŞAHİN EVLİ Mİ? RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, evli ve Zeynep Melike ile Ahmet Burak’ın babasıdır. Ebubekir Şahin, İngilizce bilmektedir.