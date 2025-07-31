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        Haberler Gündem Medya RTÜK, aile ve çocuk dostu yapımları ödüllendirecek

        RTÜK, aile ve çocuk dostu yapımları ödüllendirecek

        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle "Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri" verilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 22:15 Güncelleme: 31.07.2025 - 22:15
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        Aile ve çocuk dostu yapımlara ödül
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        RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, aile yapısını ve çocuk gelişimini destekleyen yapımların artırılması ve teşvik edilmesinin amaçlandığı ödüllerle, medyada sağlıklı aile değerlerinin ve çocuk dostu içeriklerin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

        Dizi, film, haber, belgesel, yarışma, güncel yapım ile çocuk, spor, bilim-sanat-kültür ve eğlence programları olmak üzere 10 kategoride toplam 18 milyon lira ödül verilecek.

        2025 Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen ödül programına başvurular, 1 Temmuz 2024-30 Haziran 2025 döneminde yayınlanmış yapım ve dizilerle yapılabilecek.

        Son başvuru tarihinin 30 Eylül 2025 olduğu ödül programında, değerlendirmeleri RTÜK ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının oluşturduğu seçici kurul yapacak.​​​​​​​

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        #rtük
        #aile ve çocuk yapımları
        #haberler
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