'Roza'ya Mersin'de özel gösterim

Mevsimlik işçi olarak Urfa’dan Mersin’e göç eden bir ailenin dramını anlatan ‘Roza’, törenin buyurduğu şekilde hayatlarına devam eden 'Fate' ve 'Hüseyin', kızları 'Xezal’ın yaşadığı zorlukların ardından karşı karşıya gelmesini hikâye ediniyor.