TFF 1.Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, Mehmet Özcan'ı renklerine kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada Mehmet Özcan'ın istatistikleri verilirken şu ifadeler kullanıldı:

"Mehmet Özcan yeni çubuklumuzu giydi! Mehmet Özcan ile 2 yıllık anlaşma sağlanmıştır."