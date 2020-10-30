UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Belçika temsilcisi Royal Antwerp, Tottenham'ı konuk etti.

29. dakikada Lior Refaelov'un golüyle 1-0 öne geçen Belçika temsilcisi üstünlüğünü mücadelenin sonuna kadar korudu ve sahadan galibiyetle ayrıldı.

2'de 2 yapan Belçika ekibi puanını 6'ya yükseltirken Tottenham 3 puanda kaldı.

Maçın sonunda sert açıklamalar yapan Jose Mourinho "Mağlubiyetin sorumlusu benim. İmkanım olsa devre arasında tüm takımı değiştirebilirdim ama kadroyu ben kurdum" ifadelerini kullandı.