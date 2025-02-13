Anderlecht - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Anderlecht karşısında 3-0 galip gelerek tur kapısını araladı. Lotto Park'ta oynanacak kritik mücadele öncesinde, Anderlecht - Fenerbahçe maçının tarihi ve saati taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Anderlecht - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Anderlecht - Fenerbahçe rövanş maçının tarihi ve saati...
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Anderlecht - Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe, Anderlecht'i elemesi durumunda adını son 16 turuna yazdıracak. Bu kapsamda Anderlecht - Fenerbahçe maçının oynanacağı tarih taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, Anderlecht - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte Anderlecht - Fenerbahçe maçı öncesinde öne çıkan detaylar...
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ANDERLECHT FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Anderlecht - Fenerbahçe rövanş maçı 20 Şubat Perşembe günü 23.00'te oynanacak.
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ANDERLECHT FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Lotto Park'ta oynanacak mücadelenin TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.
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UEFA KADROSU
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Milan Skriniar, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun.
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UEFA AVRUPA LİGİ TAKVİMİ
Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025
Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025
Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025
Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025
Final: 21 Mayıs 2025