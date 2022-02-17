Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Diego Rossi'nin takımdan ayrılacağı iddia edildi.

Brezilya'dan Globo Esporte; Flamengo'nun Uruguaylı oyuncunun transferinde mutlu sona yakın olduğunu yazdı.

Sarı-lacivertli kulübün satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği ve Flamengo'nun bunun üzerine harekete geçtiği kaydedildi.

Bonservisi MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy'de bulunan Rossi'nin Fenerbahçe ile 31 Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

23 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'de 26 maçta 2 gol ve 5 asistle oynadı.