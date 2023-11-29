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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Ronny Deila: Gruptan lider çıkmak istiyoruz - Beşiktaş Haberleri

        Ronny Deila: Gruptan lider çıkmak istiyoruz

        Club Brugge Teknik Direktörü Ronny Deila, Beşiktaş karşılaşmasını kazanıp gruptan birinci çıkmak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 23:48 Güncelleme: 29.11.2023 - 23:48
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        "Gruptan lider çıkmak istiyoruz"
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        Ronny Deila, Beşiktaş ile yarın oynayacakları UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. hafta mücadelesi öncesi Tüpraş Stadı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Kadrodaki bazı sakatlıkların ve cezaların bittiğinden bahseden Deila, "Oynayacak farklı oyuncular var. Bazıları daha idmana çıkamadı ama yine de oynayabilirler. Takım olarak yeni gelecek oyuncularla iyi bir performans göstermek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

        Hedeflerinin kazanmak olduğunu dile getiren Deila, "Grup birincisi olmak ana hedefimiz. Bu maçı kazanıp sonraki tura çıkmak istiyoruz. Beşiktaş'ı yenersek birinci olacağız. Kendilerinin yeni bir teknik direktörü var ve daha kaybetmediler. Bu sezon ligde ve Avrupa'da aynı anda ilerlemek istiyoruz. Oyuncu seçimlerinde bu yüzden dengeli olacağız." ifadelerini kullandı.

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        Kulübün genel müdürü Vincent Mannaert'ın ayrılmasının kendileri için üzücü olduğunu aktaran Deila, "Bize çok şey katmıştı. Kendisine iyi bir şekilde veda etmeliyiz. Sezon sonuna kadar da bizimle kalacak. Ondan faydalanabiliriz. Onun boşluğunu nasıl dolduracağımıza da sezon içinde bakacağız." diye konuştu.

        "Hans, kaliteli bir oyuncu ama kadromuzda başka oyuncular da var"

        Maçta kaptan Hans Vanaken'in oynamayacak olması ile ilgili konuşan Deila, "Kaptanımız olmadan da başarılı olabiliriz. Hans, kaliteli bir oyuncu ama kadromuzda başka oyuncular da var. Hans'ın pozisyonuna yeni bir oyuncu koyabiliriz veya formasyonu değiştirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

        Hava durumu ve zeminle ilgili görüşlerini aktaran Deila, "Dışarıdaki sağanağı gördüm. Daha sahaya çıkmadığım için zemin nasıl bilmiyorum. Maçın bugün olmamasına sevindim. Hava durumuna göre yarın bir problem gözükmüyor ama bugün idmanda dikkatli olmamız gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

        De Cuyper: "Birincilik için Bodo/Glimt'ten daha avantajlıyız"

        Club Brugge oyuncusu Maxim De Cuyper, gruptaki birincilik yarışında Bodo/Glimt'ten daha avantajlı olduklarını söyledi.

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        Bu sezon takımla 25. maçına çıkacak olan De Cuyper, "Anın tadını çıkarmak istiyorum. Oynayabildiğim kadar fazla oynamak istiyorum. Kaç maç oynadığım önemli değil. Sadece takım için oynayıp elimden geleni yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Her oyuncunun Şampiyonlar Ligi hayali olduğunu söyleyen De Cuyper, "Bir üst seviyeye çıkmak istiyorum fakat perşembe günü Avrupa'da maça çıkmak da iyi bir şey. Ben de Avrupa Konferans Ligi'nde maçlara çıkacağım ve anın tadını çıkaracağım." diye konuştu.

        Yarın oynayacakları maçın önemli olduğunu belirten De Cuyper, "Birincilik için oynayacağız çünkü birinci olarak çıkarsak bir tur atlıyoruz. Bu da iki maç az oynamak demek. Birincilik için Bodo/Glimt'ten daha avantajlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

        Club Brugge hazırlıklarını tamamladı

        Belçika ekibi, karşılaşma öncesi son antrenmanını Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirdi.

        İdmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, basına açık bölümün sonunda pas ve top kapma çalışmaları yaptı.

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