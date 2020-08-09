Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'a elenerek büyük şok yaşayan Juventus'a bir kötü haber de Cristiano Ronaldo'dan geldi. Portekizli yıldızın takımdan ayrılarak PSG'nin yolunu tutmak istediği ileri sürüldü.

Foot Mercato’nun haberine göre, Ronaldo’nun menajeri Jorge Mendes ve PSG Sportif Direktörü Leonardo Araújo, Lizbon’da gerçekleşecek Şampiyonlar Ligi 8’li finalde bir görüşme gerçekleştirecek.

Haberde, Ronaldo’yu Torino ekibinden ayrılmaya iten en önemli sebebin sergilediği performansa rağmen takımın Şampiyonlar Ligi’nde başarısız olması olduğu da kaydedildi.

35 yaşındaki yıldız, Lyon karşısında attığı gollerle 37 gole ulaşarak Juventus'ta bir sezonda en çok gol atan futbolcu olmuştu.