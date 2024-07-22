Ronaldo, EURO 2024'ü unuttu bile
Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo, stresli günlerin izlerini silmeye çalışıyor. Gözyaşlarıyla EURO 2024'ten ayrılan Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez'le o günleri unuttu...
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Beş kez Ballon d'Or kazanan süperstar, Euro 2024 hayal kırıklığının ardından ailesiyle birlikte biraz dinlenmenin tadını çıkarıyor.
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CR7, kariyerinin 11. büyük uluslararası turnuvasında istediği performansı gösteremeyince gözyaşlarına boğulmuştu.
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Kulüp kariyerini Al-Nassr'da sürdüren Ronaldo, Almanya'da ülkesiyle yaşadığı başarısızlığın ardından Suudi Arabistan'a geri döndü.
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CR7, ailesiyle "mutlu günler" geçirmek için bir fırsatı en iyi şekilde değerlendiriyor.
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Ronaldo, kristal berraklığındaki denizlerde serinlerken güneşin tadını çıkarıyor.
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Ancak 39 yaşındaki oyuncu asla tamamen dinlenemiyor ve kavurucu sıcaklıklara rağmen bisiklete binerek antrenman rejimini sürdürüyor.
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Lüks bir tatilde enerji depolayan Ronaldo, Al-Nassr'daki sezon öncesi antrenmanlarına geri dönecek. Geçtiğimiz sezon onlar için 50 gol atmıştı.
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Rekorlar kırmış ve bu süreçte daha fazla tarih yazmıştı. Yakın zamanda emekli olmayı düşündüğüne dair hiçbir işaret yoktu...
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