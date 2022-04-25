"İLGİYİ ÜZERİNE ÇEKMEK İSTEMEDİ"

19 yaşındaki Romeo Beckham’ın kız arkadaşına evlenme teklifi etmek için özellikle ağabeyinin düğününü beklediği ve böylece ilgiyi üzerine çekmemiş olacağı da iddialar arasında...

Ayrıca Romeo ve Mia'nın, Brooklyn ve Nicola'dan çok daha sade bir düğün istedikleri ve çiftin yurt dışında değil, İngiltere'de evlenmeyi planladıkları öne sürüldü.