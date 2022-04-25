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Romeo Beckham da evlilik için hazır!

David Beckham-Victoria Beckham çiftinin oğulları Romeo Beckham'ın da Brooklyn Beckham'ın ardından dünyaevine girmeyi planladığı konuşuluyor. Romeo'nun sevgilisi Mia Regan'a evlilik teklifi etmek için ağabeyinin düğünün geçmesini beklediği ileri sürüldü

25.04.2022 - 12:21 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • İngiliz eski futbolcu David Beckham ve moda tasarımcısı Victoria Beckham'ın küçük oğlu Romeo Beckham’ın da ağabeyi Brooklyn Beckham gibi kendini evliliğe hazır hissettiği ve yakın zamanda evleneceği konuşuluyor.

  • Yaklaşık 3 yıldır model Mia Regan (19) ile mutlu bir birliktelik süren Beckham'a yakın kaynaklar; çiftin ilişkilerinin iyiye gittiğini ve yakın zamanda ciddi adımlar atabileceklerini ifade etti.

  • "UZUN VADELİ GELECEK İSTEDİKLERİ AÇIKTI"

    The Daily Mirror'a konuşan bir kişi, Mia, Romeo'nun annesi Victoria'ya yakın. Çiftin birlikte uzun vadeli bir gelecek istediği zaten açıktı. Şimdiden birbirlerinin ruh eşi olduklarından bahsediyorlar." açıklamasını yaptı.

    Aynı kaynak, ikilinin birlikte büyük bir aile kurmak için sabızsızlandığını da sözlerine ekledi.

  • "İLGİYİ ÜZERİNE ÇEKMEK İSTEMEDİ"

    19 yaşındaki Romeo Beckham’ın kız arkadaşına evlenme teklifi etmek için özellikle ağabeyinin düğününü beklediği ve böylece ilgiyi üzerine çekmemiş olacağı da iddialar arasında...

    Ayrıca Romeo ve Mia'nın, Brooklyn ve Nicola'dan çok daha sade bir düğün istedikleri ve çiftin yurt dışında değil, İngiltere'de evlenmeyi planladıkları öne sürüldü.

  • MİLYONLUK MALİKANEDE NİKAH

    İngiltere'nin en zengin ünlüleri arasında yer alan Victoria Beckham-David Beckham çiftinin 23 yaşındaki oğlu Brooklyn Beckham, geçtiğimiz ay nişanlısı Nicola Anne Peltz (27) ile evlenmişti.

    Çiftin düğünü, gelinin ailesinin değerinin 76 milyon sterlin olduğu konuşulan Florida, Palm Springs'te bulunan malikanede yapılmıştı. Törenin maliyetinin 3 milyon sterlin civarında olduğu da ortaya atılan iddialar arasında yer almıştı.

    Ayrıca ikilinin, nikah töreninin yayın haklarını Vogue Dergisi'ne sattığını bu yüzden de konukların sosyal medya paylaşımı yapmaması için sıkı önlemler alınacağı da belirtilmişti.

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